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Yeni şubeler açarak hız kesmeden büyümeye devam etmek isteyen Happy Center, Altun Şirketler Grubu bünyesinde hizmet sunan bir kuruluştur. İnternet üzerinden de online alışveriş imkanı sunan Happy Center, teknolojiden kozmetiğe manavdan et reyonuna kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Ayrıca belirli tarih aralıklarında yayınlanan Happy Center indirim bültenleriyle ürünleri çok daha uygun fiyatlara temin edebilirsiniz. Peki, Happy Center kaçta açılıyor, Happy Center kaçta kapanıyor, Happy Center çalışma saatleri 2023, Happy Center kaça kadar açık, Happy Center hafta sonu kaça kadar açık, Happy Center açılış saati, Happy Center kapanış saati, Happy Center hafta sonu çalışma saatleri kaçla kaç arasındadır? Happy Center çalışma saatleriyle ilgili tüm merak edilen detaylara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Happy Center Çalışma Saatleri 2023

Mutlu müşteri, mutlu personel ve mutlu tedarikçi mottosuyla hizmet sunan Happy Center mağazaları başta İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale ve Balıkesir’deki mağazalarıyla hızlı bir yükseliş ivmesi yakalamıştır. Happy Center mağazalarının 2023 yılında çalışma saatleri 09.00 ile 22.00 arasındadır. Happy Center servis saatleri ise 09.00 ile 21.00 arasındadır.

Happy Center Kaçta Açılıyor?

Günün ilk ışıklarında, sabah saatlerinde alışveriş yapmayı tercih edenlerin en merak ettikleri konulardan biri de Happy Center mağazalarının açılış saatidir. Happy Center mağazaları haftanın yedi günü mesaiye saat 09.00’da başlamaktadır. Yani 09.00’dan itibaren mağazadan alışveriş yapabilirsiniz.

Happy Center Kaçta Kapanıyor?

Gün içerisinde alışverişe vakit bulamayanlar ya da iş dönüşü eli boş dönmek istemeyenler genellikle akşam vakitlerinde alışveriş yapmayı tercih etmektedir. Bu sebeple mağazanın kaçta kapandığı pek çok müşterinin merak ettiği konulardan biridir. Happy Center mağazaları genel olarak 22.00’da mesailerine son vermektedir.

Happy Center Kaça Kadar Açık?

Gün içerisinde on binlerce müşteriyi ağırlayan Happy Center mağazaları saat 22.00’a kadar hizmet vermektedir. Ayrıca mağazada vardiyalı çalışma sistemi olup öğle molası yoktur.

Happy Center Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Happy Center mağaza zincirleri hafta sonu ve hafta içi çalışma saatleri açısından herhangi bir farklılık göstermemektedir. Haftanın 7 günü rutin çalışma saatlerine sahip olan mağaza bu saat aralığı dini ve resmi bayramlarda da sürdürmektedir. Happy Center hafta sonu saat 22.00’a kadar açıktır.

Happy Center Açılış Saati

Happy Center mağazaları lokasyon fark etmeksizin belirli çalışma saatleri planlarına sahiptir. Tüm mağazalar için geçerli olan Happy Center açılış saati 09.00’dır.

Happy Center Kapanış Saati

Happy Center kapanış saati özellikle mağaza kapanmadan ihtiyaçlarını temin etmek isteyenler tarafından sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Happy Center kapanış saati 22.00 olup şubeler arası farklılık göstermeyen tek bir kapanış saati politikasına sahiptir. Yani muhitin kalabalık ya da tenha olması mağaza kapanış saatini etkilememektedir.

Happy Center Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Happy Center mağaza zincirleri hafta içi ve hafta sonu aynı çalışma saatlerine sahiptir. Sıklıkla müşteriler özellikle Pazar günleri mağazanın açık olup olmadığını sormaktadır. Happy Center cumartesi ve Pazar da müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Happy Center hafta sonları saat sabah 09.00 ile akşam 22.00 arasında açıktır.

Hafta içi: 09.00 – 22.00

Hafta sonu: 09 – 22.00

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk