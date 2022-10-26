Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda İsrail'in Hapoel Atsmon Holon takımına 82-73 yenildi.

Maça iyi başlayan Galatasaray Nef, Holon Toto Arena'da yapılan müsabakanın ilk periyodunu 18-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda etkili olan İsrail ekibi, soyunma odasına 41-35 üstün gitti. Üçüncü periyodu 59-50 üstünlükle geçen ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 82-73 kazandı.

Hapoel Atsmon Holon'dan Erick Green 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Galatasaray Nef'te Dee Bost 17 sayıyla öne çıktı.

C Grubu'nda Hapoel Atsmon Holon 3'te 3 yaparken, Galatasaray Nef ilk mağlubiyetini yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ilk iki maçında Belçika ekibi Filou Oostende ve Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı mağlup etmişti.