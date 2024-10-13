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        Haberler Dünyadan Hapisteki şarkıcı R. Kelly'yi kızı da suçladı: 8 - 9 yaşlarındayken beni istismar etti - magazin haberleri

        Hapisteki şarkıcı R. Kelly'yi kızı da suçladı: 8-9 yaşlarındayken beni istismar etti

        Şarkıcı R. Kelly'nin kızı Joanne Kelly, hüküm giymiş cinsel suçluyla geçirdiği çocukluğu hakkında konuştu ve 8 - 9 yaşlarında babası tarafından istismara uğradığını ilk kez anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 13:41 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:08
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        • 1

          Cinsel suçlarından hükümlü olan şarkıcı R. Kelly'nin kızı Joanne Kelly, çocukluğunda babasının tarafından uğradığını iddia ettiği cinsel istismar hakkında ilk kez kamuoyuna konuştu.

          'Karma: Bir Kızın Yolculuğu' adlı belgeselde, şu anda 26 yaşında olan Joanne, çocukluğunda şarkıcı tarafından istismara uğradığını ve bunu ilk kez 2009 yılında, 10 yaşındayken annesi Andrea'ya bildirdiğini iddia etti.

          “O benim her şeyimdi. Uzun süre bunun olduğuna inanmak bile istemedim" diyen Joanne, "Kötü bir insan olsa bile bana bir şey yapacağını bilmiyordum. Kimseye söyleyemeyecek kadar korktum. Anneme de söylemeye çok korktum" ifadesini kullandı.

        • 2

          "TÜM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

          Belgeselde Joanne Kelly, kardeşleri ve gözden düşen rapçiyle 1996'dan 2009'a kadar evli olan anneleri Andrea Kelly'nin duygusal röportajlarına yer veriliyor.

          Joanne Kelly, ilk bölümde istismar iddialarına dair detay vermedi ama özellikle de kendi kişisel deneyimi sebebiyle cezaevinin 57 yaşındaki şarkıcı R. Kelly için "uygun bir yer" olduğunu söyledi.

          "O milisaniyenin gerçekten tüm hayatımı tamamen değiştirdiğini, olduğum insanı değiştirdiğini ve bendeki parıltıyı, eskiden taşıdığım ışığı değiştirdiğini hissediyorum" diyen Joanne Kelly; "Anneme söyledikten sonra bir daha oraya gitmedim, erkek kardeşim ve kız kardeşimle bir daha oraya gitmedik. Bugün bile hâlâ bu olayla büyük bir mücadele içindeyim" ifadesini kullandı.

        • 3

          "İSTİSMARA UĞRADIĞIMDA 8-9 YAŞLARINDAYDIM"

          Belgeselin ikinci bölümünde R. Kelly'nin cinsel istismarına maruz kaldığında yalnızca 8 veya 9 yaşında olduğunu ileri süren Joanne Kelly, gözleri dolu bir şekilde; "Bana dokunurken uyandığımı hatırlıyorum sadece. Ne yapacağımı da bilemedim, o yüzden orada öylece yattım ve uyuyor taklidi yaptım" diye konuştu.

          Joanne Kelly, istismar iddialarını 2009'da annesine anlattıktan sonra polise giderek isimsiz bir suç duyurusunda bulunduklarını söylerken; "Fazla uzun süre beklediğim için dava açamadılar. Hayatımın o noktasında boşuna konuştuğumu düşündüm" dedi.

        • 4

          KIZININ İDDİALARINI REDDETTİ

          Şarkıcı R. Kelly ise iddiaları, avukatı aracılığıyla reddetti. People'a konuşan avukat; "Eski eşi de yıllar önce aynı suçlamayı yapmıştı ve bu Illinois Çocuk & Aile Hizmetleri Birimi tarafından araştırılmış ve asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca 'sinemacılar', her kimlerse, Kelly'ye veya ekibine bu yaralayıcı iddialara karşı çıkmasına izin vermek için bile ulaşmadı" dedi.

        • 5

          2045'E KADAR HAPİSTE KALACAK

          Şubat 2023'te R. Kelly, Chicago'da çocuk pornografisi ve istismarı suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Önceki yıl, New York merkezli şantaj ve seks ticareti suçlamalarından 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şu anda iki cezasının 19 yılını aynı anda çekiyor ve 2045'te tahliye edilecek.

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