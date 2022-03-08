Davadan sonra avukatın burnunu kırdı

Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kendi kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık M.A. görülen duruşmada 15 yıl hapis cezası aldı. Duruşma çıkışı sanık M.A’nın oğlu M.E.A. adliye koridorunda mağdur avukatı Mehmet Hakkı Çezik’e yumruk ve tekmeyle saldırarak burnunu kırdı.

Polis ve güvenlik memurları saldırganı gözaltına alarak nezarete götürdü. Saldırı sonrası yüzü kanlar içinde kalan Çezik ambulansla hastaneye kaldırıldı.