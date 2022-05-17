Turizm sektöründe faaliyet gösteren Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, nitelikli eğitim ve istihdam programları kapsamında, Milas İŞKUR ile iş birliği gerçekleştirdiğini açıkladı.

İş birliği kapsamında turizm sektöründe deneyim kazanmak isteyen 45 kursiyere mesleki eğitim ve istihdam imkanı sağlanacak.

Hapimag’ın düzenlediği eğitim programına katılan kişilerin mutfak, servis, stewarding ve kat hizmetleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olacakları öğrenildi.

Mayıs ayı itibariyle eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin, eğitim programının ardından meslek edinme ve iş başı yapma imkanı elde edecekleri de verilen bilgiler arasında.