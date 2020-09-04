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Hapimag’da Bodrum zeytininin ilk hasadı başladı

Zeytinyağı üretiminde dünyada dördüncü sırada yer alan Türkiye'de sezonun zeytin yolculuğu Ege Bölgesi’nde başladı. Bodrum zeytinini ve zeytinciliğini yaşatmak amacıyla bu yıl Geleneksel Sea Garden Hasat Günleri, ikinci kez düzenlendi. Etkinlik sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da Zeytindostu Derneği iş birliği ile gerçekleştirildi

04.09.2020 - 10:55 | Güncelleme: ABONE OL
Hapimag Sea Garden Resort Bodrum
HABERTURK.COM

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, zeytin ve zeytinciliği yaşatmak ve yerli, doğal üretime destek olmak amacıyla Zeytindostu Derneği iş birliğiyle Sea Garden Hasat Günleri’ne bu yıl ikinci kez ev sahipliği yaptı.

Hapimag Resort Operasyonları Türkiye Direktörü Kerem Demirkol, Executive Şef Orhan Demirok ve otel yönetim ekibinin ev sahipliğindeki etkinlik, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hijyen kuralları ve sınırlı sayıda misafirin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir zeytincilikte biyoçeşitlilik korunarak tarım yapılmasının yeni bir yöntem olduğunu söyleyen Demirkol, "Çevreyi kirletmeyen, yenilenen enerji ile doğal kaynakları koruyan ve en önemlisi tüketiciler için daha güvenli bir yol olduğu için bu yöntemi destekliyoruz” diye konuştu.

Demirkol, yaklaşık 280 kök zeytin ağacına sahip oldukları tesiste konvansiyonel ilaçlama ve ticari gübre kullanmadan, toprak işlemeden tarım yaptıklarını belirterek, "Tesisimizde kendi zeytinliğimizden soğuk sıkım usulü ile elde ettiğimiz zeytinyağlarımız mevcut. Kendi ürünlerimizi mönülerimizin yanı sıra ‘Made with Love’ markası ile satışını da gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin zeytin ve zeytincilik piyasasına bölgemizin bize sunduğu ayrıcalıkla katkı sağladığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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