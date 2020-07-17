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Hapimag Sea Garden Resort Bodrum yönetimi, bağlı oldukları İsviçre merkezli Hapimag markasının tüm pandemi sonrası hijyen ve sağlık tedbirlerini Bodrum’daki tesislerinde de uygulamaya aldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO),T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiye ve kararlarıyla da yeni sezona hazırlandı. Sezon hazırlıklarının ilk aşaması olarak Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, personelinin iş sağlığı ve güvenliği sağlandı

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da en önemli ve değerli olanın personelleri olduğunu belirten Hapimag Resort Operasyonları Türkiye Direktörü Kerem Demirkol, tüm ekibe işyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından düzenli olarak hijyen kuralları ve güncel servis standartları

eğitimi verildiğini belirtti.

Personelin sağlığının da düzenli olarak kontrol edildiğini belirten Demirkol, "Çalışanlarımızın konakladığı lojmanlarda hijyen tedbirleri ve sıklığı en üst seviyeye çıkarıldı. Personelimizin yemekhane ve soyunma odaları gibi ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe başta olmak üzere gerekli önlemler alındı. Personel üniformaları her gün kendi çamaşırhanemizde uygun şartlarda yıkanıp ütüleniyor. Çalışanlarımıza en doğal ve taze ürünlerle, yeterli ve dengeli beslenmeleri için özel menü hazırlanıyor. Personel servislerimiz de yine hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde veriliyor. Servis personelinin ateş ölçümleri yapılıyor, el dezenfektanı ve maske temin ediliyor. Öksürük, ateş ya da nefes zorluğu gibi şikayetleri oluşursa kişi derhal izne ayrılacak. En yakın sağlık kuruluşuna bilgi verilip kontrolleri sağlanacak.” şeklinde konuştu.

OTELİN HER KÖŞESİNE HİJYEN UYGULAMASI

Tedbirlerin Hapimag’a atılan ilk adımdan itibaren başladığının altını çizen Demirkol, el dezenfektanı, hijyen paspası ve kişisel koruyucu malzemeleri (maske, eldiven) yeterli miktarda temin ettiklerini de sözlerine ekledi.

Tüm misafirlere sağlıklı ve konforlu bir tatil geçirmeleri için uygulanan Covid-19 kuralları ile ilgili kısa bilgiler verildiğini de belirten Demirkol, sosyal mesafe kurallının birinci öncelikleri olduğunu, ödemeler sırasında dahi minimum temas olacağını, kredi kartlı ödemelerde de hijyen tedbirleri alındığını vurguladı. Ayrıca oda kartlarından kalemlere kadar tekrar kullanılması söz konusu olan malzemelerin her kullanım sonrası özel alanlarda dezenfeksiyon yapılıp 24 saat bekletildikten sonra tekrar kullanıma sunulduğunu açıkladı.

YÜZDE YÜZ TEMİZ HAVA İLE İKLİMLENDİRME

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da alınan tedbirler kapsamında lobi alanı, tuvaletler ve lavabolar, restoranlar, barlar, toplantı salonları gibi ortak alanların düzenli ve sık olarak dezenfekte edilidiği belirtirken klima tavalarında lejyonellaya karşı dezenfektan tabletler kullanıldığı ifade edildi.

Hapimag Resort Operasyonları Türkiye Direktörü Kerem Demirkol, "Sistemler yüzde yüz dış kaynaklı taze hava emiş sistemi ile çalışıyor ve filtre temizlikleri periyodik olarak yapılıyor. Genel kullanım alanlarında sosyal mesafeyi korumak için işaretlemeler yapıldı. Oturma grupları da konuklarımızın sosyal mesafelerini korumasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi.” dedi.

ODALARA ÖZEL TEMİZLİK EKİPMANLARI

Tüm odaların uygun dezenfektanlarla temizlendiğini ve personelin her oda değişiminde kişisel koruma ekipmanlarını değiştirdiğini belirten Demirkol, odaların en az 1 saat havalandırıldıktan sonra pulverize dezenfeksiyon ekipmanlarıyla kullanımına hazır hale getirildiğini anlattı. “Tüm zeminler, tutma alanları ve odalarda en fazla temas edilen malzemeler (kumanda, kapı kolları, lamba anahtarları, musluk başları vb.) uygun dezenfektanlarla temizleniyor” diyen Demirkol, kullanılan tüm tekstil ürünlerinin de dezenfektan bazlı deterjanlarla gerekli ısıda yıkandığının altınız çizdi. Buklet malzemeleri ve kozmetik ürünlerin tek kullanımlık olduğunu da sözlerine ekledi.

ÇOCUK KULÜPLERİ VE SPA MERKEZİ KAPALI

Otelde plajlar ve havuzlar da ilgili bakanlıkların yönergeleri doğrultusunda yeni normale göre hazırlanırken şezlong sayısı azaltıldı.

Şirketten yapılan açıklamada tüm şezlongların sezon açılışıyla birlikte sıklıkla dezenfekte edileceği, havuz kullanımlarında kişi sayıları kontrol altında tutulacağı ve havuz bakımlarının uzman personel tarafından uluslararası standartlara göre otomatik dozajlama sistemiyle yapılmaya devam edeceği ifade edildi. Tesis içi ulaşımı sağlayan araçlar ve vale hizmetinin yanı sıra spa hizmeti de tedbirler kapsamında bir süre kullanılmayacak.