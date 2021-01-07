Var Mısın Yok Musun yarışması ile adını duyuran Hanzade Acun Medya'da yaptığı sunuculukla tanınmıştır. Bu sene Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler Takımında yer alan Hanzade araştırılıyor. Peki, Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor Hanzade kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi. Acun Medya’da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor. Eski soyadı Durmuş olan Hanzade Ofluoğlu 10 yıldır evli.

Survivor 2021 Gönüllüler Takımında yer alacak olan Hanzade Survivor 2021 fragmanında 'Yıllar önce sundum, şimdi yarışmaya geliyorum. Aradaki farkı sizde göreceksiniz' şeklinde konuştu.