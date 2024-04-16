Hannah Waddingham'den "Bana bacağını göster" diyen fotoğrafçıya tepki
Kırmızı halıda poz verirken, "Bana bacağını göster" diye seslenen fotoğrafçıyı cinsiyetçi olmakla suçlayan Hannah Waddingham, "Bunu asla bir erkeğe söylemezdin" diye çıkıştı
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'Ted Lasso' dizisinin yıldızı Hannah Waddingham, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Olivier Ödülleri'nin kırmızı halı geçişinde, cinsiyetçi bir cümleyle kendisine seslenen fotoğrafçıya tepki gösterdi.
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49 yaşındaki İngiliz oyuncu, yırtmaçlı elbisesiyle kırmızı halıda poz verirken, kendisine, "Bana bacağını göster" diye seslenen fotoğrafçıya sert çıktı. Ödül töreninin düzenlendiği Royal Albert Hall'un girişinde poz verirken fotomuhabirin cümlesine öfkelenen oyuncu; "Aman Tanrım, bunu asla bir erkeğe söylemezdin" diye çıkıştı.
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"Öküzlük etme, yoksa giderim. 'Bana bacağını göster' deme. Hayır" sözleriyle öfkesini dile getiren Hannah Waddingham, parmağıyla da fotoğrafçıyı işaret etti.
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İlk kez Game of Thrones dizisiyle dünya çapında tanınan Hannah Waddingham, kırmızı halıda yaşadığı sıkıntılı durum sonrası törenin yapıldığı salona girerek, törenin sunuculuğunu üstlendi.
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Hannah Waddingham'in kırmızı halıda muhabire yönelik sert tepkisini içeren video sosyal medyada yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun tavrını takdir ettiğini belirten yorumlar yaptı.