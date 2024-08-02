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        Haberler Gündem Güncel Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:55 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:55
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        Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti.

        Burada Cuma namazını kılan Erdoğan, namazın ardından İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki konutuna geri döndü.

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