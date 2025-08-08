Habertürk
        Hanım Ağa Çetesi'nin elebaşı yakalandı | Son dakika haberleri

        Hanım Ağa Çetesi'nin elebaşı yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'Hanım Ağa Çetesi' olarak bilinen suç örgütünün elebaşı olan firari hükümlüsü 60 yaşındaki Saadet Şen, sokakta yürürken yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 18:39 Güncelleme: 08.08.2025 - 18:39
        Hanım Ağa Çetesi'nin elebaşı yakalandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamuoyunda ‘Hanım Ağa Çetesi’ olarak bilinen, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'örgüte üye olmak', 'kasten öldürmek', 'uyuşturucu ticareti yapmak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari suç örgütü lideri Saadet Şen, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekiplerince sokakta yürürken yakalanarak gözaltına alındı.

        Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Habertürk Anasayfa