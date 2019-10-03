Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları magazinseverler tarafından merakla araştırılıyor. Evlendirme programlarıyla yakından tanıdığımız Hanife Gürdal paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İşte Hanife Güdal'ın alay konusu olan photoshoplu paylaşımı..

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

1995 yılında İzmir'de doğan Hanife Gürdal, Instagramda 540 bin kişi tarafından takip ediliyor. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın evlendirme programına katılan Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda giyim tarzını değiştirerek gündem olmuştu.

Gürdal'ın 3 kardeşi vardır ve daha önce hiç evlenmemiştir.

HANİFE GÜRDAL'DAN PHOTOSHOPLU PAYLAŞIM

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu yayınlayan Hanide Gürdal, bu kez mini elbiseli fotoğrafını paylaştı. Pembe çiçekli elbisesiyle poz veren Gürdal'ın bir bacağını photoshop uygulamasıyla inceltmesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Takipçileri Hanide Gürdal'ın paylaşımına, "Shop yapmayı becerememişsin" şeklinde yorumlar yaptı.