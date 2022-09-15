"Tam 1 milyon lira dolandırıldım!"

"Aslı Hünel ile Gelin Evi"nin 923. bölümünde; 26 yaşında, 2,5 yıllık evli Hanife Gürdal Ayvaz’ın evine konuk olundu. Hanife gelin geçtiğimiz bölümlerde kendi gününde açıklayacağı o dolandırıcılık hikayesini anlattı.

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