Hanife evlendi

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Katıldığı televizyon programlarıyla fenomen olan, yıllarca izlenme rekorları kıran unutulmaz Hanife Gelin evlendi ve Gelin Evi'ne başvurdu. Yaşadığı büyük değişim ile adından çok söz ettiren Hanife; eşini, düğününü, ev dekorunu ve yaşadıklarını ilk defa SHOW TV'de yayınlanan Gelin Evi’nde paylaşıyor. Hafta boyunca birbirinden hünerli ve yetenekli gelinlerle gelenek göreneklerinden, mutfaktaki hünerlerine kadar kıyasıya bir rekabete girecek Hanife Gelin’in neler yapacağı heyecanla bekleniyor.

Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar ve daha fazlasının sizleri beklediği Gelin Evi bu hafta da kaçmaz!

Aslı Hünel’in sunumuyla Gelin Evi hafta içi her gün saat 12.15’te SHOW TV’de!