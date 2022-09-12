Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin 920. bölümünde; Kemal Bey, eşi Hanife Gelin'e sürpriz yaptı. Hanife Gelin, "Eşimi her gördüğümde heyecanlanıyorum" dedi. Gelin Evi'nde eğlenceli dakikalar yaşandı.

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