Hanife gelin gözyaşlarını tutamadı!

"Aslı Hünel ile Gelin Evi"nin 922. bölümünde; Aslı Hünel'in "Hanife sen bebek düşünüyor musun?" sorusu karşısında Hanife gelin gözyaşlarına engel olamadı.

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