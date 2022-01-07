Hanife Demirci'yi öldüren Satı Mehmet Demirci için istenen ceza!

Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi Hanife Demirci’yi (31) 11 Kasım 2021'de sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci (34 hakkında "eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Satı Mehmet Demirci’nin olay günü kaldığı otelden sabah 07.00 sıralarında ayrıldığı, tanınmamak için arkadaşından araba alarak olay yerine gittiği ve eşinin evden çıkmasını beklediği, eşinin kendini fark etmemesi için arka koltuğa geçtiği anlatıldı. Olay günü Hanife Demirci kızını okula bıraktıktan sonra eve tek başına yürürken Satı Mehmet Demirci’nin eşini takip etmeye başladığı ve bir süre takip ettikten sonra olay yerine gelindiği sırada suç aleti bıçakla ilk önce boğazına hamle yaptığı ardından vücudunun farklı bölgelerine ölümcül 21 bıçak darbesi vurduğu iddianamede yer aldı.
"BIRAK O BENİ ALDATTI, HAZMEDEMEDİM"
İddianamede tanık olarak ifade veren bir kişinin ifadesinde, "Evimin camından bağırış sesleri üzerine tanımadığım bir adamın bir kadını büyük ekmek bıçağıyla göğsüne birçok kez vurduğunu gördüm. Evimin giriş kat olması nedeniyle yardım için hemen olay yerine gittim. Şüpheli elindeki bıçağı atıp kaçmaya çalıştı. Şüpheli kaçmasın diye kolundan tuttum. Şüpheli ‘bırak o beni aldattı, hazmedemedim’ dedi" ifadelerini kullandı.
Satı Mehmet Demirci’nin olaydan bir gün önce tanınmasın diye arkadaşının arabasını aldığı, otelden çıkarken cep telefonunu otel odasındaki mini dolabın arkasına sakladığı, olay sabahı erkenden olay yerine gelip aracın içinde gizlenmesinin olayı tasarlayarak gerçekleştirdiği iddianamede anlatıldı. Satı Mehmet Demirci hakkında "eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianame kabul edildi. Satı Mehmet Demirci’nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
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