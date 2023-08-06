Hangi yönde uyumak daha sağlıklı, sağ mı, sol mu?
Uyurken birçok insan defalarca pozisyon değiştirir. Ancak uzmanlara göre doğru yönde uyumak verimli bir uyku çekmek için ve omurga sağlığını korumak için oldukça önemli. Peki hangi tarafa doğru uyumak daha sağlıklı?
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Uzmanlara göre uykuya dalmadan önce dikkat edilmesi gereken birkaç unsur var. 2017'de yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin yüzde 54'ü yan tarafa dönerek uyuyor. ABD'de bulunan bir üniversitede uyuma şekli üzerinde yapılan çalışmada yan yatarak uyumanın beynin temizlenmesinde çok daha etkili olduğu ortaya kondu.
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YAN YATMAK DAHA SAĞLIKLI
Yan yatmak, sırt üstü veya yüz üstü yatmaya göre lenf sistemlerinin çalışmasında çok daha etkili. Lenf sistemleri çalışma şekli ile beyinde istenmeyen kimyasalların birikip birikmemesinde önemli bir rol oynar. Yan yatan bir kişi lenf sistemlerini ve beyin kimyasallarını olumlu yönde etkiler.
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HER İKİ YÖNÜNDE ARTILARI VAR
Ayrıca beyindeki sinir hücreleri ve kılcal damarlar genişlediği için atık temziliği hızlanır. Böylelikle Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma riski azalır. Peki sağ veya sol tarafa yatmanın bir farkı var mı?
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SAĞ TARAFTA DAHA NET UYKU UYUNUR
Her iki tarafında artıları bulunuyor. Örneğin uykuya sağ yönde bir pozisyonda geçilirse sağ burun deliği tıkanır ve sol burun deliği açılır. Sol burundan nefes alan birey, sağ beyin yarım küresinin işlevinde artış sağlar ve sağ yarım kürenin uyarılmasıyla kalp atış hızı, mide-bağırsak faaliyetleri yavaşlar, sinir sistemi faaliyetleri artar ve tansiyon düşer. Kısaca vücut yavaş yavaş uykuya geçer. Sağ yönde daha net bir uyku uyulduğu uzmanlar tarafından söylenir.
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SOL YÖNDE UYUMAK MİDE İÇİN DAHA İYİ
Sol yönünde uyuyan bir kişinin midesi yemek borusundan daha aşağıda kalır. Buda mide asidinin yemek borusuna doğru yükselmesini engeller. 2022 yılında yapılan bir araştırma da sol taraflarında uyuyan kişilerin sağ tarafa kıyasla, reflü şikayetlerinden daha az muzdarip olduğu ortaya kondu.
Eğer kişi uyku apnesi yaşıyorsa genellikle sağ tarafa doğru uyuması tavsiye edilir. Araştırmacılar uyku apnesi semptomlarının sağ taraf tercih edildiğinde çok daha fazla azaldığını ifade ediyor.
Kaynak: IFL Science