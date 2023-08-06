Hangi yönde uyumak daha sağlıklı, sağ mı, sol mu?

SOL YÖNDE UYUMAK MİDE İÇİN DAHA İYİ

Sol yönünde uyuyan bir kişinin midesi yemek borusundan daha aşağıda kalır. Buda mide asidinin yemek borusuna doğru yükselmesini engeller. 2022 yılında yapılan bir araştırma da sol taraflarında uyuyan kişilerin sağ tarafa kıyasla, reflü şikayetlerinden daha az muzdarip olduğu ortaya kondu.

Eğer kişi uyku apnesi yaşıyorsa genellikle sağ tarafa doğru uyuması tavsiye edilir. Araştırmacılar uyku apnesi semptomlarının sağ taraf tercih edildiğinde çok daha fazla azaldığını ifade ediyor.

Kaynak: IFL Science