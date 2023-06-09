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Hangi yollar trafiğe kapalı? İşte 10 Haziran 2023 Trafiğe kapalı olan yollar listesi!

10 Haziran trafiğe kapalı olan yollar listesi

İstanbul'da 10 Haziran tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali ile düzenlenecek etkinlikler sebebiyle 7-11 Haziran'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda "10 Haziran hangi yollar trafiğe kapalı?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte trafiğe kapalı yollar listesi...

Giriş: 09.06.2023 - 20:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yol durumu merak ediliyor. İstanbul Valiliği Şampiyonlar Ligi Finali için kapatılan yolları duyurdu. Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle İstanbul'da yarın trafiğe kapatılacak yolları haberimizde paylaştık. Peki, 10 Haziran İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte merak edilenler...

  • İstanbul Valiliği Şampiyonlar Ligi Finali için kapatılan yolları açıkladı.

    Açıklamada şunlar kaydedildi: "10.06.2023 Cumartesi Günü saat 22.00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Avrupa Şampiyonlar Ligi Final müsabakası nedeniyle 09.06.2023 Cuma günü saat 08.00’dan itibaren 11.06.2023 Pazar günü final programı sonlanıncaya kadar kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar:

    KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

    -TEM Kuzey Yan Yol 900 Metre Yol Kavşağı ve 900 Metrelik Yol (900 Metrelik Yol Girişinden İtibaren)

    -TEM Kuzey Yan Yol İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu Kavşağı ile İSKİ Arıtma Tesisleri

    -Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P5 P6 Otoparkları Ayrımı ile 900 Metre Yol Sonu Ayrımları ve Atatürk Olimpiyat Stadı Yolundan 900 Metre Yol Sonuna Bağlantı Kavşağı

    -900 Metre Yol Sonundan Atatürk Olimpiyat Stadına Bağlantı Yolu

    -Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401. Sokak, 2745. Sokak, 2746. Sokak Yolu (İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu Girişinden İtibaren)

  • -Tuna Caddesi ile 13. Sokak Kavşağı (İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu Girişi)

    -İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü ve Metro Üst Geçidi

    -Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu Metro İstasyonu Ayrımı

    -Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P23 Otopark Ayrımı

    -Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu Tünel Girişi Ayrımı

    -Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P7 - P8 P9-P10 Otoparkları Ayrımı

    -Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P20 - P21 Otopark Ayrımları

    -Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P24 Otopark Ayrımları

    ALTERNATİF YOLLAR:

    1- Tem Kuzey Yan Yol

    2- Olimpiyat Stadı Kayaşehir Yolu

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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