Şiddetli yağış sonrası Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolu ulaşıma kapandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya istikametinden İstanbul'a araç girişlerinin durdurulduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın 08.00'e kadar durdurulmuştur" kararını duyurdu. Tipi şeklinde yağan kar İstanbul'da etkisini sürdürüyor.



Bazı araçların yoğun kar yağışı yüzünden kayması ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Körfez ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler yolların açılmasını bekliyor.



Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'a gidecek araçların 2'nci bir duyuruya kadar il sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirildi. Açıklamada, "İstanbul ilinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için İstanbul iline hareket eden araçların, ikinci bir duyuruya kadar ilimiz sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için görevlilerimize yardımcı olmaları önemle rica olunur" denildi.