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Trafiğe kapalı olan yollar listesi 25 Ocak 2022: İstanbul hangi yollar kapalı, hangi yollar açık? KGM il il bugün trafiğe kapalı olan yollar!

Hangi yollar kapalı 25 Ocak 2022? İstanbul'da hangi yollar kapalı ve açık? KGM il il kapalı yollar listesi

Yoğun kar yağışına teslim olan İstanbul'da kapalı yollar merak konusu oldu. 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı megakentin açık ve kapalı yollarına ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü önemli bir açıklama yayınladı. Peki 25 Ocak 2022 itibariyle İstanbul'da hangi yollar kapalı ve açık? İşte ayrıntılar...

25.01.2022 - 09:38 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yurt genelinde ve İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok yol hala kapalı durumda. Trafiğe çıkacak milyonlarca vatandaşımız ise kapalı yolların hangileri olduğuna ilişkin aramalar yapıyor. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başta İstanbul olmak üzere açıklanan 25 Ocak 2022 kapalı ve açık yollar listesi...

  • TRAFİĞE KAPALI YOLLAR SON DURUM...

    İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Avrupa yakasında kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar dün saat 17.00 itibarıyla kar fırtınası beklendiğini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

    Karayolları Genel Müdürlüğü, "Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.

  • Şiddetli yağış sonrası Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolu ulaşıma kapandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya istikametinden İstanbul'a araç girişlerinin durdurulduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın 08.00'e kadar durdurulmuştur" kararını duyurdu. Tipi şeklinde yağan kar İstanbul'da etkisini sürdürüyor.

    Bazı araçların yoğun kar yağışı yüzünden kayması ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Körfez ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler yolların açılmasını bekliyor.

    Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'a gidecek araçların 2'nci bir duyuruya kadar il sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirildi. Açıklamada, "İstanbul ilinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için İstanbul iline hareket eden araçların, ikinci bir duyuruya kadar ilimiz sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için görevlilerimize yardımcı olmaları önemle rica olunur" denildi.

  • Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbulda devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmiştir. Bu nedenle Bursa'dan İstanbul istikametine gidecek araçlara ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

    HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI/AÇIK? TRAFİĞE AÇILAN YOLLAR

    Anadolu’dan İstanbul'a giden, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen TIR'lar hariç, diğer araçlardan İstanbul Anadolu Yakası'na gidecek olanlar için trafik açılmıştır. Ancak zorunlu olmayanların trafiğe çıkmaması gerekmektedir.

    Baskil Aydınlar Yolu saat 23:00 itibarıyla trafiğe açılmıştır.

     

  • Elazığ - Diyarbakır Devlet Yolu saat 19:00 itibarıyla "TIR" hariç taşıt trafiğine açılmıştır.

    Bayburt-Aşkale Yolu bugün saat 20:30 itibarıyla tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.

    Arapgir Divriği Devlet Yolu saat 17:00 itibarıyla araç trafiğine açılmıştır.

    Bayramözü-Hirfanlı Barajı-Şanlıkışla Yolu tüm araç trafiğine açılmıştır.

    Siverek #Diyarbakır Yolu kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. 

    TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

    Elmalı-Seki İl Yolu (Göğübeli 1850 m.), #İlyağı - Kızılcadağ Yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. 

    Muğla Kale Yolu 2-54. km'ler arası yoğun tipi sebebiyle tüm araç geçişlerine kapatılmıştır.

    Kasaba - Sinekçi İl Yolu'nda (Kuruovabeli 0. ve 46. km'ler arası) yoğun yağış ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. 

    Dinar - Çivril Yolu 0-18. km'ler Denizli-Afyonkarahisar il sınırı arası aşırı yağış ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır.

    Seydişehir-Akseki (Alacabel) Yolu kar ve tipiden dolayı TIR ve çekici trafiğine kapatılmıştır.

    Bursa-Susurluk ve Yalova- Bursa arası yoğun kar yağışı ve şiddetli tipinden dolayı bu kesimler TIR trafiğine çift taraflı olarak kapatılmıştır.

    Çığlı-0rtaköy Yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle 18:40 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır.

    Ahlat-Karahasan / Karahasan-Ahlat Yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle 22:30 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır.

    İŞTE KAPALI YOLLAR LİSTESİ

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