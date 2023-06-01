KARBONHİDRAT VE PROTEİNİN BERABER TÜKETİLMESİ
Karbonhidrat veya nişasta içeren bir besin ile beraber protein tüketilmesi, (örneğin patates ile tavuk) bu besinlerin içerisindeki değerleri etkisiz hale getirir. Yani tavuktan alacağınız proteini patates yüzünden alamazsınız. Protein, karbonhidrat ile beraber fermente olur, bu durum yemekten sonra gaz, şişkinlik gibi şikayetlerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu gibi karbonhidrat ve protein kombinasyonları yerine, sebze ile protein veya bakliyat tercih edilebilir.
Kaynak: Stylecraze, Businesstoday, İndia, BetterMe