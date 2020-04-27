Hangi vitamin hangi besinden alınır?

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hangi vitamin ve mineral neye yarar, hangi besinlerden alınabilir?
Çocuklarımızın beslenme takvimini oluştururken yardımcınız olacak bilgileri derledik, sofralarınızı vitamin ve sağlıkla zenginleştirebileceğiniz ipuçları hazırladık.
Faydaları: A vitamini özellikle gözler için çok gereklidir. Göz sağlığı için en faydalı vitamin olan A, renkleri daha sağlıklı görmeye yardımcı oluyor, gece görüşünü iyileştirmeye yardımcı oluyor. A vitamininin bir diğer faydası ise bağışıklık sistemini güçlendirmesi. Vücudun mikroplara karşı savunma mekanizmasını kuvvetlendiriyor. Ayrıca enfeksiyonlara karşı da direnç kazandırıyor.
Nasıl alırız? Çocuklarımıza patates ve havucu bolca yedirerek A vitamini almalarını sağlayabiliriz. Ayrıca turuncu meyve ve sebzeler, özellikle kavun ve tatlı patates tüketmeye özen gösterin. Sütü de beslenme listesinden eksik etmeyin.
Faydaları: B vitamininin kompleksleri tiamin, riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, B6, B12 ve biyotin içerir. Bu bileşikler çocukların vücutlarının gelişimini destekler ve enerji verir. Yeteri kadar B vitamini almayan çocuklarda sıklıkla kansızlık görülebilir.
Nasıl alırız? B vitamini bileşikleri hemen tüm besinlerde vardır. Kepekli tahıllar, balık, tavuk, et, yapraklı yeşillikler ve süt ürünlerinin düzenli tüketilmesiyle çocuklarımızın B vitamini ihtiyacını karşılayabiliriz.
Faydaları: C vitamini soğuk algınlığı ile savaşta en etkili silahtır. Hapşırma ve burun akması gibi belirtileri ortadan kaldırır. Ayrıca sıyrıkların ve kesiklerin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.
Nasıl alırız? Çocuklarımızın düzenli olarak portakal suyu içmesini sağlayabiliriz, ancak portakalı yemenin daha da etkili olacağını ekleyelim. C vitamini açısından zengin diğer sebze ve meyvelerden çilek, domates, kavun, tatlı kırmızı biberi sayabiliriz.
Faydaları: Güçlü dişler ve kemikler için özellikle büyüme çağında çocukların D vitamini alması gerekiyor. D vitamini, vücuttaki kalsiyumun emilimini artırarak kemiklerin beslenmesini sağlıyor.
Nasıl alırız? D vitaminini almanın en kolay yollarından çocuklarımızın cildinin yeteri kadar güneş görmesini sağlamaktır. UV ışınlarının tehlikelerinden korunmak için güneş banyosunun saatlerine ve süresine ise dikkat etmeliyiz. D vitamini açısından zengin tahıl grupları, ton balığı, yumurta ve süt tüketmelerini teşvik edebiliriz.
Faydaları: Güçlü dişler ve sağlıklı kemik yapısı için kalsiyum olmazsa olmazlardandır. Çocukken yeteri kadar kalsiyum alan çocuklar tüm yaşamları boyunca kemik hastalıklarına karşı dirençli olurlar.
Nasıl alırız? Süt en önemli kalsiyum kaynağıdır. Düşük yağlı süt ve yoğurdu düzenli olarak beslenme listelerinde tutarak kemiklerinin güçlenmesini sağlayabiliriz.
Faydaları: B vitaminleri grubunun bir üyesi olan kolin, vücudun kendi başına üretemediği bu madde, hücre yapısını korur. Sinir sisteminin beyin sinyallerini vücuda dağıtması için en önemli ihtiyaçlarındandır.
Nasıl alırız? Kolini vücudumuzun doğal olarak üretmiyor olması, beslenme üzerinden çocuklarımızın ihtiyacını karşılamamızı gerektiriyor. Yumurta, balık, kırmızı et, tavuk ve brokoli kolin desteği sağlayacaktır.
Faydaları: Kırmızı kan hücrelerinin vücuda oksijen dağıtması için ihtiyacı olan demir, bağışıklık sistemini de güçlendirir. Hücre büyümesinde etkin rol oynayan demir, organların hayati görevlerini gerçekleştirmesi için gereklidir.
Nasıl alırız? Çocuklarımıza demir takviyesini kırmızı etten ve bezelye ile koyu yeşil yapraklı sebzelerden yapabiliriz. Ayrıca demir açısından kuvvetlendirilmiş tahıllar da önemli bir kaynak olacaktır.
Faydaları: Hücrelerimizin yapı taşlarından biri olan magnezyum, vücudun enerji üretmesini sağlar. Kalbin sağlıklı kan pompalamasını sağlar ve yetişkinlikte kalp sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur.
Nasıl alırız? Magnezyum açısından zengin besinler arasında kepekli tahılları ve kahverengi pirinci sayabiliriz. Ayrıca soya peyniri, fasulye, badem ve fındık türlerini de çocuklarımızın beslenmelerinde bolca kullanabiliriz.
Faydaları: Vücuttaki hemen her hücre sağlıklı çalışmak için potasyuma ihtiyaç duyar. Tansiyonu düzenlemek, kalbin sağlıklı kan pompalamasını sağlamak gibi çok önemli faydalarının dışında potasyum çocukların kas gelişiminde de rol oynar. Çocuklarımızın özellikle koşarken kullandıkları kas grupları potasyum ile beslemelidir.
Nasıl alırız? Muz, bilinen en önemli potasyum kaynağıdır. Ayrıca tatlı patates ve beyaz fasulye de potasyum açısından zengin besinlerdir. Yağsız süt, az yağlı yoğurdu da sofralarımızda bulundurabiliriz.
Faydaları: Çocuklarımızın gelişimindeki en önemli ihtiyaçlarından biri de çinkodur. Vücudun sağlıklı büyümesinde rolü büyük olan çinko ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirir. Virüslere ve mikroplara karşı direnç kazandırır.
Nasıl alırız? Tavuk ve bezelye çinko açısından zengindir. Ayrıca çocuklar için özel üretilen ve çinko katkılı kahvaltı gevrekleri de yardımcı olacaktır.
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