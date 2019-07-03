Hangi ülke ne kadar çöp üretiyor, ne kadarını dönüştürüyor?

Dünya genelinde her yıl 800 bin Olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar; iki milyar tondan fazla çöp üretiliyor.

ABD'de plastik ve yiyecek dahil kişi başına üretilen katı atık miktarı küresel ortalamanın üç katı.

ABD çöplerin geri dönüştürülmesinde kötü bir sicile sahip. Ülkede çöplerin sadece yüzde 35'i yeniden kullanıma kazandırılıyor. Almanya ise yüzde 68'le en fazla çöp geri dönüştüren ülke.

Bir ABD'li, bir Etiyopyalıdan yedi kat fazla çöp üretiyor

Bu veriler, küresel risk analizleri yapan Verisk Maplecroft adlı şirkete ait.

Şirket bu yıl atık üretimi ve geri dönüşüm konusunda iki endeks yayımladı.

Verisk Maplecroft yetkililerine göre, endeksler ülkelerin başta plastik olmak üzere artan çöp kriziyle nasıl baş ettiklerini gösterecek bir tablo ortaya koymak amacıyla hazırlandı. Endeksler, kamuya açık bilgilere ve akademik araştırmalara dayanıyor.

Çöp üretimi endeksi, kişi başına düşen belediye atıklarını kapsıyor. Bunlar plastik, gıda ve tehlikeli maddelerden oluşan katı atıkları kapsıyor.

Belediye katı atıkları, yerel yönetimlerin evler, kurumlar ve ticari kaynaklardan topladığı çöpleri ifade ediyor.

Endekse göre, dünya genelinde her yıl 2,1 milyar ton çöp üretiliyor ve bunların sadece yüzde 16'sı geri dönüştürülüyor. Çöplerin yüzde 46'sı geri dönüştürülemeyecek şekilde atılıyor.

Çin ve Hindistan'ın toplam nüfusu küresel nüfusun yüzde 36'sını oluşturuyor. İki ülkenin ürettiği toplam çöp oranı ise yüzde 27.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi her yıl ortalama 773 kilogram çöp üretiyor.

Buna göre, bir Amerikalının ürettiği çöp miktarı bir Çinlininkinden üç, bir Etiyopyalınınkinden yedi kat fazla.

ABD, tek başına dünyadaki çöplerin yüzde 12'sinden sorumlu. Dünyada geri dönüşüm kapasitesinden daha fazla çöp üreten tek zengin ülke de ABD.

Şirket bunu ABD'deki siyasi irade ve altyapıya bağlıyor.

'Asya ülkeleri artık dünyanın çöplüğü olmak istemiyor'

Verisk Maplecroft'un çevre araştırmaları birimimin sorumlusu Will Nichols, "Tüm araştırmalar, ABD'nin geri dönüşüme odaklanmadığına işaret ediyor. Çok miktarda çöp artık Çin'e de gönderilemediği için yakılıyor ve sorunun çözümü için yatırım yapılmıyor" diyor.

Çin, Tayland, Vietnam ve Malezya'nın çöp ithalatını yasaklama kararları, küresel dinamikleri değiştiriyor.

Çöp sorunu Filipinler ile Kanada arasında gerginliğe yol açmıştı. Filipinler, Kanada'ya 69 konteyner çöpünü gemiyle geri göndermişti.

Will Nichols, "Asya ülkeleri artık dünyanın çöplüğü olmak istemediklerini söylüyor" diye konuşuyor.