Hangi kuruyemiş neye iyi gelir? Kuruyemişlerin organlara faydaları nelerdir?
Kuruyemişler, sağlıklı bir beslenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin olan kuruyemişler, birçok faydası ile insan sağlığını destekler.
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ÇEKİRDEK
Çekirdek, meyvelerin, tohumların ve kabuklu yemişlerin en iç kısmında bulunan sert, yağlı bir yapıdır. Çekirdekler, protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Çekirdeklerin faydalarından yararlanmak için, günde 28 gram çekirdek tüketmek yeterlidir. Çekirdekler, çiğ olarak, kavrularak veya tuzlanarak tüketilebilir. Çekirdek çitlemek stresi azaltmaya etkilidir.
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ANTEP FISTIĞI
Antep fıstığı, Türkiye'nin Gaziantep ilinde yetişen bir tür kabuklu yemiştir. Dünyanın en lezzetli fıstığı olarak kabul edilir ve birçok farklı şekilde tüketilebilir. Antep fıstığı, protein, lif, E vitamini, magnezyum, çinko ve potasyum gibi birçok besin maddesi açısından zengindir. Bu besin maddeleri, Antep fıstığı'na çeşitli sağlık faydaları sağlar.
Antep fıstığı ayrıca solunum yollarını destekleyici özelliğe sahiptir. Antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.
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KURU ÜZÜM
Kuru üzüm, demir açısından zengin bir besindir. Demir, kırmızı kan hücrelerinin üretilmesi için gerekli bir mineraldir. Kırmızı kan hücreleri, vücuda oksijen taşımakla sorumludur. Demir eksikliği, anemi olarak bilinen bir duruma yol açabilir. Anemi, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlara neden olabilir.
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FINDIK
Fındığın içerisinde yer alan omega-3 yağ asitleri, lifler ve E vitamini kalp sağlığını destekleyen bileşiklerdir.
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BADEM
Bademin içerisinde bulunan E vitamini, magnezyum ve lif cilt sağlığına iyi gelen içeriklerdir.
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CEVİZ
Cevizin içerisinde bulunan omega-3 yağ asitleri, E vitamini, lif ve magnezyum beyin fonksiyonlarını destekleyen bileşiklerdir.
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