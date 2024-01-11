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        Hangi illerde okullar tatil?

        Kar yağışı nedeniyle Hakkari ve Şırnak'ta ise Beytüşşebap ilçesinde okullar tatil edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 22:20 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:20
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        İki ilde okullara kar tatili
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        Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu.

        İlçede yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kaymakamlık, ilçede okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

        Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

        Hakkari İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

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