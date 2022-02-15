Hangi illerde fiyat artışı yüzde 100’ün Üzerinde Oldu?

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Emlak platformu hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerini açıkladı. Endeks verileri, satılık konutlarda son 1 yıl içerisinde yüzde 100’ün üzerinde artış gösteren illeri gözler önüne serdi. Hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; son 1 yılda yatırımcısına en çok kazandıran il yüzde 26 oranında bir artışla Antalya oldu. Antalya’yı sırasıyla Adana, İstanbul, Samsun, Mersin (İçel), Muğla, Ankara ve Tekirdağ izledi.

ANTALYA'DA SATILIK KONUTTA KONYAALTI DEĞERLENDİ

Endeks verilerine göre satılık konut fiyatlarının en fazla artış gösterdiği iller sıralamasında ilk sırada yer alan Antalya’nın ilçelerinde de yüzde 100’ün üzerinde fiyat artışları gerçekleşti. Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Kepez ve Alanya’da son 1 yılda yüzde 139-119 oranındaki yükselişler dikkat çekti. Adana’da ise satılık konut piyasasında fiyatı en çok değerlenen ilçelerin başında yüzde 112 ile Çukurova ve yüzde 97 ile Seyhan geldi.

İSTANBUL'DA ÜMRANİYE İLK SIRADA

İstanbul’da satılık konutta son bir yıl içerisinde en çok değerlenen ilçe yüzde 179 fiyat artışlarıyla Ümraniye oldu. Ümraniye’yi yüzde 168 ile Gaziosmanpaşa, yüzde 160 ile Maltepe, yüzde 157 ile Bağcılar ve yüzde 152 ile Bakırköy takip etti.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 8 il

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Antalya 4.171 TL 9.425 TL %126 2. Adana 2.520 TL 5.667 TL %125 3. İstanbul 5.575 TL 12.178 TL %118 4. Samsun 2.527 TL 5.500 TL %118 5. Mersin (İçel) 2.213 TL 4.668 TL %111 6. Muğla 6.820 TL 14.073 TL %106 7. Ankara 2.692 TL 5.478 TL %104 8. Tekirdağ 2.183 TL 4.385 TL %101

Samsun’da yatırımcısına en çok Atakum kazandırırken, Mersin’de Mezitli en çok değerlenen ilçe oldu. Muğla’da ise Milas yüzde 188 rekor yükselişle dikkat çekti

Ankara’da Etimesgut ilk sırada gelirken, Tekirdağ’da en çok değerlenen ilçe yüzde 123 artışla Çorlu oldu