KOLESTEROLÜ OLANLAR

Greyfurt ve greyfurt suyu bazı ilaçların emilimini engeller. Mesela kolesterolünüzü düşürmek için ilaç kullanıyorsanız dikkat! Bu ilacı aldıktan birkaç saat önce ya da sonra greyfurt yer ya da suyunu içerseniz ciddi karaciğer hasarlarıyla karşılaşabilirsiniz.