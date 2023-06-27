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Hangi hayvanlar kurban edilir? Diyanet açıkladı: Kurban edilecek hayvanların özellikleri

Hangi hayvanlar kurban edilir? Kurban edilecek hayvanların özellikleri

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda hangi hayvanların kurban edileceğini merak edip araştırıyor. Merak edilen konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Peki, adak kurbanı Kurban Bayramı'nda hangi hayvanlar kurban edilir? İşte merak edilen soruların cevabı...

Giriş: 27.06.2023 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kurban ibadetiyle ilgili birçok sorunun da cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edilip araştırılanlar arasında hangi hayvanların kurban edileceği bilgisi de yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurban edilecek hayvanların listesini açıkladı. İşte kurban edilecek hayvanların listesi...

  • KURBAN EDİLECEK HAYVANLARIN NİTELİKLERİ

    Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kurbanla iligli birçok sorunun da cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edilip araştırılanlar arasında "Kurban Bayramı'nda kurban kesmek yerine sadaka veya bağış verilir mi?" sorusunun cevabı da yer alıyor... Merak edilen soruyla ilgili Diyanet'ten cevap geldi. İşte merak edilen soruya Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen yanıt...

    Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

     

     

  • Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 399-404).

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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