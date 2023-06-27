KURBAN EDİLECEK HAYVANLARIN NİTELİKLERİ

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kurbanla iligli birçok sorunun da cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edilip araştırılanlar arasında "Kurban Bayramı'nda kurban kesmek yerine sadaka veya bağış verilir mi?" sorusunun cevabı da yer alıyor... Merak edilen soruyla ilgili Diyanet'ten cevap geldi. İşte merak edilen soruya Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen yanıt...

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.