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        Hangi hakim ve savcıların yeri değiştirildi? İşte, yeri değiştirilen hakim ve savcıların listesi ve isimleri

        Ajanslara düşen son dakika haberinin ayrıntılarına göre; HSK kararnamesiyle 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere 3 bin 423 hakim ve savcının yeri değiştirildi. Söz konusu açıklamanın ardından hangi hakim ve savcıların yerinin değiştirildiği gündem oldu. İşte, konuya ilişkin bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 20:06
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        • 1

          Türkiye'nin dört bir yanındaki onlarca hakim ve savcıyı yakından ilgilendiren atamalarla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı ve3 bin 423 hakim ve savcının yerinin değiştirildiği duyuruldu. Söz konusu açıklamanın ayrıntıları ve sorgulama ekranını bir araya getirdik...

        • 2

          HSK'DAN RESMİ AÇIKLAMA!

          "Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır.

          Kararname sonrası adlî ve idari yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamalar yapılacaktır. Eşi aday olan meslektaşlarımızın eş durumuna bağlı atamaları kura kararnamesinden sonra yapılacaktır.

          Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 20 Temmuz 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

        • 3

          Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.)

          Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir.

        • 4

          Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

          Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır.

          Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

          Saygıyla duyurulur."

          HAKİM VE SAVCI YER DEĞİŞİMİ SORGULAMA EKRANI

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