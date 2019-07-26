Buna göre, hanehalkı bütçe araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23,7 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 20,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2,2 ile sağlık ve yüzde 2,3 ile eğitim hizmetleri oldu.

EŞDEĞER FERT BAŞINA AYLIK ORTALAMA TÜKETİM HARCAMASI 2 BİN 181 TL OLDU

Hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2017 yılında bin 854 TL iken 2018 yılında 2 bin 181 TL olarak tahmin edildi.

TOPLAM HARCAMALARDAKİ PAYI EN FAZLA ARTAN GRUP GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU

Araştırma sonuçlarına göre, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarının payı bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artışla yüzde 19,7'den yüzde 20,3'e yükseldi. Çeşitli mal ve hizmet harcamalarının payı yüzde 4,4'ten yüzde 4,9'a, haberleşme harcamalarının payı yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e, lokanta ve otel harcamalarının payı yüzde 6,2'den yüzde 6,5'e, mobilya ve ev eşyası harcamalarının payı yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e, eğlence ve kültür harcamalarının payı ise yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseldi.

Diğer taraftan, konut ve kira harcamalarının toplam harcamalardaki payı bir önceki yıla göre 1 puanlık düşüşle yüzde 24,7'den yüzde 23,7'ye geriledi. Ayrıca, alkollü içecek, sigara ve tütün harcamalarının payı yüzde 4,5'ten yüzde 4'e, ulaştırma harcamalarının payı yüzde 18,7'den yüzde 18,3'e, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı yüzde 5'ten yüzde 4,8'e düştü.

Sağlık harcamalarının payı yüzde 2,2 ve eğitim hizmetleri harcamalarının payı yüzde 2,3 ile 2018 yılında değişmeyerek aynı kaldı.

GIDAYA DÜŞÜŞ GELİRLİ HANELER, YÜKSEK GELİRLERE GÖRE İKİ KAT DAHA FAZLA PAY AYIRDI

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2018 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 31,4, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 28,7, ulaştırma harcamalarına yüzde 9,3 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5,9 pay ayırdı.

En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, ulaştırma harcamalarına yüzde 21,6, konut ve kira harcamalarına yüzde 20,3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 15,4 ve lokanta ve otel harcamalarına yüzde 7,8 pay ayırdı.

TEMEL GELİR KAYNAĞINA GÖRE HARCAMA KALIPLARI DEĞİŞTİ

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları; konut ve kira harcamalarına yüzde 22,4, ulaştırma harcamalarına yüzde 19,2 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ise yüzde 18,7 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 22,7, konut ve kira harcamalarına yüzde 19,7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ise yüzde 19,5 pay ayırdı.

Hanehalkının temel gelir kaynağı gayrimenkul ve menkul kıymet geliri olanlar; konut ve kira harcamalarına yüzde 28,1, ulaştırma harcamalarına yüzde 18,6 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16,4, emeklilik geliri olanlar ise; konut ve kira harcamalarına yüzde 28,6, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 25,5 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 13,4 pay ayırdı.