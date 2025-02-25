Hanehalkı enflasyon beklentisinde artış

Merkez Bankası(TCMB) şubat ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı.

Buna göre şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0.1 puan azalarak yüzde 25.3 seviyesine, reel sektör için 1.9 puan azalarak yüzde 41.9 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0.4 puan artarak yüzde 59.2 seviyesine yükseldi.

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Böylece hanehalkı enflasyon beklentisinde 6 ayın ardından ilk kez yükseliş kaydedildi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2.5 puan azalarak yüzde 28.3'e düştü.