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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hanehalkı enflasyon beklentisinde artış - İş-Yaşam Haberleri

        Hanehalkı enflasyon beklentisinde artış

        Şubat ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunda hanehalkının 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinde 0.4 puanlık artış kaydedildi. Böylece 6 ayın ardından hanehalkı enflasyon beklentisinde yükseliş yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:38
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        Hanehalkı enflasyon beklentisinde artış
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        Merkez Bankası(TCMB) şubat ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı.

        Buna göre şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0.1 puan azalarak yüzde 25.3 seviyesine, reel sektör için 1.9 puan azalarak yüzde 41.9 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0.4 puan artarak yüzde 59.2 seviyesine yükseldi.

        Böylece hanehalkı enflasyon beklentisinde 6 ayın ardından ilk kez yükseliş kaydedildi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2.5 puan azalarak yüzde 28.3'e düştü.

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