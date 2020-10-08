Osmanlı hanedanı üyeleri Fatih Sultan Mehmet tablosu ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

SENARYOYA DAHİL DEĞİLİZ!

"Hanedanın hayatta bulunan ve bilinçli bir şekilde davet edilmeyen fertleri olarak bizler, hiçbir şekil ve de surette siyasi algı yönetimine hizmet eden ve adeta şov unsuru olarak sergilenmek istenen böylesi bir senaryoya dahil olmadığımızı kamuoyuna beyan ederiz"