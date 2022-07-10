Hande Yener şaşırtmadı: Yine sıra dışı tercih

Son zamanlarda cep telefonlarında popüler olan ağlama efektinden yola çıkarak günümüzde insanların sahte mutluluklar yaşadığını ifade eden popçu, "Hani bir aplikasyon var ya herkesi ağlak gösteriyor. O aslında içimizi gösteriyor. Dıştan herkes mutlu, tozpembe ama iç dünyasında her şey yerlerde" dedi.