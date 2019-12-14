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Hande Yener'in yeni imajı Yılmaz Morgül'e benzetildi

Popçu Hande Yener, müzik kariyerinde 20. yılını özel bir albümle kutlamaya hazırlanıyor. Yeni yıla özel imaj tazeleyen Yener'in son hali takipçileri tarafından Yılmaz Morgül'e benzetildi

14.12.2019 - 09:04 | Güncelleme:
Hande Yener, Yılmaz Morgül

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde kalın siyah gözlükleri ve desenli turuncu ceketiyle dikkat çekmişti. Yeni yıla özel tarzını değiştiren Yener, müzik kariyerinde 20 yılını özel bir albüm ile kutlamaya hazırlanıyor.

Son haliyle sosyal medyaya damga vuran Yener, takipçileri tarafından ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül'e benzetildi.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ PAYLAŞIM

Instagram'da iç çamaşırsız göğüs dekolteli kıyafetiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşan ünlü şarkıcının fotoğrafı, kısa sürede  binlerce beğeni aldı.

"POPUN MEKANI CENNET OLSUN"

Son dönemlerde rap müziğin ön planda olmasıyla ilgili olarak Yener, geçtiğimiz haftalarda, "Rap sayesinde güzel bir temizlik oldu. Popun mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdiği için meslektaşlarından tepki toplamasıyla gündeme gelmişti.

 

 

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