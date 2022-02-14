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Hande Yener: İlham perim Dua Lipa'ya uğramış!

Dün akşam Etiler'deki bir mekanda dinleyicileriyle bir araya gelen şarkıcı Hande Yener, dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa'nın iki ay önce kendisinin giydiği kostümün aynısını tercih etmesiyle ilgili konuştu

14.02.2022 - 18:35 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Popçu Hande Yener, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı. Son dönemde tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiren Yener, bu kez samuray modeli saçları ve ceketiyle tamamladığı maskülen tarzıyla dikkat çekti. 

  • Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın iki ay önce kendisinin giydiği kostümün aynısını tercih etmesiyle ilgili konuştu.

  • "DUA LİPA TAKİP ETTİĞİM BİR DÜNYA STARI"

    "İlham perim Dua Lipa'ya da uğramış!" diyerek espri yapan Hande Yener, daha sonra "Dua Lipa, takip ettiğim bir dünya starı. Çok başarılı ve çok yakışmış. Türkiye'de tarz olarak ilkleri yapan biri olarak işaret ediliyor olamamın bir dünya starı tarafından onaylanması olarak görüyorum bu olayı." ifadelerini kullandı.

  • SAHNE KIYAFETİ GÜNDEM OLMUŞTU
     
    Öte yandan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahne aldığı bir mekanda giydiği kostümle dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medyada gündeme gelen kıyafeti beğenenler kadar, eleştirenler de olmuştu.

    İç çamaşırı detaylı bir pantolon ve göğüs dekolteli bir bluz tercih eden Yener'in kostümü hakkında binlerce yorum yapılmıştı.

  • YILDIZHAN'A GÖNDERMEDE BULUNDU

    İzzet Yıldızhan, konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan Gülşen ve Hadise gibi ünlü isimleri eleştirmişti. Yıldızhan, "Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet!" demişti.

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