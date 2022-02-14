"DUA LİPA TAKİP ETTİĞİM BİR DÜNYA STARI"

"İlham perim Dua Lipa'ya da uğramış!" diyerek espri yapan Hande Yener, daha sonra "Dua Lipa, takip ettiğim bir dünya starı. Çok başarılı ve çok yakışmış. Türkiye'de tarz olarak ilkleri yapan biri olarak işaret ediliyor olamamın bir dünya starı tarafından onaylanması olarak görüyorum bu olayı." ifadelerini kullandı.