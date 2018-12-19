Akalın, gündeme damga vuran paylaşımından sonra 2. Sayfa programına açıklama yaptı. Akalın, "Hande ile aramızda barışma falan yok ama uzlaştık. Hande Yener'in en son verdiği bir röportajı izledim çok hoşuma gitti. Yeni yıl geliyor yaş alıyoruz artık çoluğumuz çocuğumuz oldu gerek yok yani. Davaları geri çektik, uzlaştık" dedi. Ünlü şarkıcı, Hande Yener ile yeniden yan yana gelir misiniz sorunlarına "Valla hiç bilemiyorum ki şimdi." yanıtını verdi.