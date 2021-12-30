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Hande Yener: Fiziğimi konuşuyorlar!

Hande Yener, önceki gün muhabirlerle sohbet etti. İddialı sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, "Fiziğimi konuşuyorlar. Fiziğim patladı benim galiba!" yorumunda bulundu

30.12.2021 - 07:54 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Hande Yener (48), önceki gün Gülşah Saraçoğlu’nun modaevinden çıkarken görüntülendi.

    Otoparka bıraktığı aracını beklediği sırada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yener, “Kostüm provasından çıktım. Yılbaşı için elimde 3-4 tane kostüm var. Gece ikisini mutlaka giyeceğim.” diye konuştu.

  • "İKİ DANSÇIM KORONAVİRÜSE YAKALANDI"

    Dansçılarından ikisinin koronavirüse yakalandığını ifade eden Hande Yener, “Kendimizi korumaya çalışıyoruz. İki dansçım Covid oldu. İkisi de bugün test olacak. Sonuca göre konserde olacaklar. Olmazlarsa da yeni yılı evde geçirecekler. Sahne şovumuzun bir kısmı etkilenecek. Ben de kostüm sayımı arttırdım." şeklinde konuştu.

  • "YILBAŞINI AİLEMLE GEÇİRECEĞİM"

    Yılbaşını ailesiyle geçireceğini söyleyen şarkıcı, “Sevgilim burada ailesiyle olacak. Ben ablam, yeğenim hep beraber Belarus’ta iki, üç gün tatil yapacağız. Yeğenim zaten bana vokal yapıyor. Öyle ailecek olacağız." ifadelerini kullandı.

  • "POP BİTMİYOR, RAHAT OLSUN"

    Yener'e Atiye’nin, “Pop müziğini kurtarmaya geliyorum” sözleri de hatırlatıldı. Ünlü isim, bunun üzerine, "Atiye’yi seviyorum. Pop’a bir şey olmadı. Pop bitmiyor. Rahat olsun. Bakın, işlere gidiyoruz.” diye konuştu.

  • "FİZİĞİMİ KONUŞUYORLAR!"

    Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Yener, ayrıca, “Fiziğimi konuşuyorlar. Fiziğim galiba patladı benim.” yorumunda da bulundu.

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