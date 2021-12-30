İDDİALI SEÇİM

Ünlü şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz hafta hayranlarıyla bir araya gelmişti. Yener, "Bugün Edis'i tebrik ettim. Zirvedekiler listesinde birinci olmuş. Çalışan kazanır. Biz de çok çalışıyoruz. 2021'de çok fazla konsere gittim. 2022'ye güzel bir şampiyonlukla giriyoruz." demişti.

Hande Yener, şarkılarının yanı sıra konser için tercih ettiği iddialı kostümüyle de dikkatleri üzerine çekmişti.