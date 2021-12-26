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Hande Yener'den iddialı seçim

Popçu Hande Yener, dün akşam İstanbul Süleymaniye'de yeni açılan bir mekanda dinleyicileriyle buluştu. Yener, sahnedeki performansı kadar iddialı kıyafetiyle de adından söz ettirdi

26.12.2021 - 13:21 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam hayranlarıyla bir araya geldi. Yener, "Bugün Edis'i tebrik ettim. Zirvedekiler listesinde birinci olmuş.  Çalışan kazanır. Biz de çok çalışıyoruz. 2021'de çok fazla konsere gittim. 2022'ye güzel bir şampiyonlukla giriyoruz" dedi.

  • Yener, şarkılarının yanı sıra konser için tercih ettiği iddialı kostümüyle de dikkatleri üzerine çekti.

  • 13 BİN 550 TL'LİK KOSTÜM

    Dünyaca ünlü bir tasarımcıya ait mor renkli bir kıyafet giyen 48 yaşındaki şarkıcının, body'sinin 500 euro (6 bin 250 TL), taytının ise 587 euro (7 bin 300 TL) olduğu ortaya çıktı.

  • "ENERJİM ÇOK YÜKSEK"

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, rapçi Tepki ile ikinci bir şarkı yapacağını açıkladı. Yener, "2022'de daha güzel işler yapacağım. Enerjim çok yüksek. 'Olmazsan Olmaz' bana yeni bir kan getirdi. Başarılı birilerini sektörde bulmak çok zor ama benim kadar disiplinli birini daha buldum. Tepki ile çalışmaya devam edeceğiz. Sanatçı camiasında yan yana gelmek çok zor ama şirketler de sıkıntı çıkarmadı. Şimdi ikinci şarkımızı çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

  • DANSÇILAR KORONAVİRÜSE YAKALANDI

    Hande Yener, ayrıca sahnede kendisine eşlik eden iki dansçının koronavirüse yakalandığını açıkladı. Dansçıları olmadan şarkı söyleyen Yener, hastalıktan korunmak için kendisinin her zaman dikkatli olmaya çalıştığını ifade etti.

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