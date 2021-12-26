"ENERJİM ÇOK YÜKSEK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, rapçi Tepki ile ikinci bir şarkı yapacağını açıkladı. Yener, "2022'de daha güzel işler yapacağım. Enerjim çok yüksek. 'Olmazsan Olmaz' bana yeni bir kan getirdi. Başarılı birilerini sektörde bulmak çok zor ama benim kadar disiplinli birini daha buldum. Tepki ile çalışmaya devam edeceğiz. Sanatçı camiasında yan yana gelmek çok zor ama şirketler de sıkıntı çıkarmadı. Şimdi ikinci şarkımızı çıkaracağız." ifadelerini kullandı.