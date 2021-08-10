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Hande Yener'den iddialı kıyafet! Kıyafetiyle eleştirilen Hande Yener 'Daha açık ve cesurunu giyeceğim' demişti... - Magazin haberleri

Hande Yener'den iddialı kıyafet! 'Daha açık ve cesurunu giyeceğim' demişti...

Geçtiğimiz haftalarda mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkan Hande Yener, gelen tepkilerin ardından, "Daha açık ve cesurunu giyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Dediğini yapan ünlü şarkıcı, katıldığı ödül töreninde yine iddialı bir kıyafet tercih etti

10.08.2021 - 15:50 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Hande Yener, dün akşam düzenlenen ‘Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’ töreninde 'En iyi kadın şarkıcı' ödülünü aldı.

  • Sahneye cesur bir kıyafetle çıkan Yener, tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. 48 yaşındaki ünlü şarkıcı ödül töreninden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

  • Kırmızı halıda yürüyen Yener objektiflere böyle poz verdi.

  • Hande Yener, geçtiğimiz haftalarda mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkmıştı. Yener, gelen tepkilerin ardından, "Daha açık ve cesurunu giyeceğim. O kadar spor yaptık, tabi ki böyle giyineceğiz. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor" şeklinde konuşmuştu.

  • GÜLŞEN'E DESTEK VERDİ

    Konserinde transparan kıyafet giyen Gülşen'e yönelik eleştiriler hakkında ise ünlü şarkıcı, "Biz sanatçılar kıyafete önem gösteririz. 'O kadar spor yaptık tabii ki de böyle giyineceğiz değil mi Gülşen’cim?' dedim. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor. Bu yüzden böyle giyiniyoruz. Gülşen'in fiziğini beğeniyorum. Zaten 'Sarışınım' klibinde de öyle giyinmişti. Unutuldu galiba, hatırlattı o da. Tabii dünya starları bunu hep yapıyor ama Türkiye'de pek alışıldık bir durum değil..." açıklamasını yapmıştı.

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