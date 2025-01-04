Hande Yener'den aşk itirafı: 5 yıldır sevgilim var

AŞK İTİRAFI: 5 YILDIR SEVGİLİM VAR

Hande Yener, "Sevgilin var mı?" şeklindeki soruya ise "5 yıldır sevgilim var benim müziklerimi yapıyor. Biz çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yıl süresini geçtim. Çok şanslıyım, beni alıyor, dinliyor. İlk söylediğim şey 'Seni bana Allah yolladı', ikinci söylediğim şey 'Aileni tanımak istiyorum.' 'Rol mü yapıyorsun bana' dedim ve annesiyle tanıştım" yanıtını verdi. Yener'in bahsettiği kişi ise prodüktörü Misha.