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        Haberler Magazin Hande Yener'den aşk itirafı: 5 yıldır sevgilim var - Magazin haberleri

        Hande Yener'den aşk itirafı: 5 yıldır sevgilim var

        Hande Yener, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu ve prodüktörü Misha ile 5 yıldır gözlerden uzakta bir ilişki yaşadığını itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 10:58 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:07
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          Hande Yener, kariyeri ve özel hayatına dair konuk olduğu bir programda samimi itiraflarda bulundu.

        • 2

          "İYİ Kİ SENİNLE KARŞILAŞTIK"

          Hande Yener, ayrıca yıllar önce Hülya Avşar'a kendisini keşfettiği için "Ben de tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık" diyerek teşekkür etti.

        • 3

          "YOGA YAPIYORUM"

          Hande Yener, fit görünümünü yogaya borçlu olduğunu vurguladı ve "Fit kalmak için spor da yapıyorum. Yoga yapıyorum. Çok güzel besleniyorum. Akşam 7 - 8 sebzemi yerim. Bir kilo bile alsanız size bir kilo ödem hediye ediyor. Sebzeyle, su içerek. Peynir ve yumurtadan vazgeçemiyorum. Alkol almıyorum"

        • 4

          AŞK İTİRAFI: 5 YILDIR SEVGİLİM VAR

          Hande Yener, "Sevgilin var mı?" şeklindeki soruya ise "5 yıldır sevgilim var benim müziklerimi yapıyor. Biz çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yıl süresini geçtim. Çok şanslıyım, beni alıyor, dinliyor. İlk söylediğim şey 'Seni bana Allah yolladı', ikinci söylediğim şey 'Aileni tanımak istiyorum.' 'Rol mü yapıyorsun bana' dedim ve annesiyle tanıştım" yanıtını verdi. Yener'in bahsettiği kişi ise prodüktörü Misha.

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