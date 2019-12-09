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Yeni yıla yeni imajıyla girmeye hazırlanan ünlü popçu Hande Yener, "Değişim benim ilacım" dedi.

Müzik kariyerinde 20 yılını özel bir albümle kutlayacak olan Yener, şu şekilde konuştu:

Tek bir formülü yok bunun. Kendime bakıyorum ve yenilik meraklısıyım. Tarz değiştirmek benim için kabuk değiştirmek gibi. Tecrübelerden faydalanıp yapılmamışı yapmak için çok çaba sarf ediyorum. Hem ruhen hem görsel olarak hem de müzik olarak değişim benim ilacım.”