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İHA'nın haberine göre; şarkıcı Hande Yener, Uludağ'da düzenlenen bir festivalde sahne aldı. 4 dansçının eşlik ettiği Yener, sahneye siyah kıyafeti ile çıkarak sürpriz yaptı. Yener, kendisine eşlik eden dört dansçı ile birlikte sergiledikleri sahne performansı ile eski ve yeni albümünden şarkılar seslendirerek dans etti.
Yener, sahnede dinleyicileri ile sohbet ederken bir dinleyicisinin abla demesi üzerine, "En çok tutulduğum şey, yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi" ifadelerini kullandı.
Sahneye çıkmadan önce basın mensupları ile bir araya gelerek onların sorularını cevaplayan Yener, şu şekilde konuştu:
"DİNLEYİCİLERİN DUYMAK İSTEDİĞİ TARZDA ŞARKILAR GELİYOR"
Bu akşam eski parçalarımı söyleyeceğim. Yeni albümümdeki şarkılar içimde çalıyor şu anda. Yeni albümde 20 yıllık bir Hande Yener birikimi var. Albümdeki şarkıları tarif etmek çok zor ve sanıyorum ki dinleyicilerin duymak istediği tarzda şarkılar geliyor. Yeni albümde duymak istedikleri Hande Yener var. Çok tarz yaptığım için birçok değişik kitle var beni takip eden. Yeni albümün bütün kitlelere hitap edeceğini düşünüyorum.
"BİR FOTOĞRAFLA GÜNDEME GELMEK KOLAY DEĞİL"
Yeni imajı çok konuşulan ve Yılmaz Morgül'e benzetilen Yener, "Takipçilerimin beni Yılmaz Morgül'e benzetmesi beni üzmedi, tam tersine eğlendim. Bir fotoğraf ile gündeme gelmek kolay bir şey değil. İnsanlar neler yapıyor da gündeme gelemiyor. O yüzden espriliydi. Herkese benzedim, biliyorsunuz benim kaderimde var. Beni mutlaka bir şeylere benzeterek, benimle oyun oynamayı seviyorlar" diye konuştu.
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