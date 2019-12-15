İnsanlar sahte tıklarla bazı müzik tarzlarının iyi olduğunu sanmaya başladı. 100 milyon tıklama alan şarkı için, 'Bu şarkı çok güzel' diyerek herkes o yönde şarkı yapmaya başladı ve bu sırada hep birlikte pop müziğini gömdüler. 20 yıldır bu işin içinde olan biri olarak bu can çekişmeyi gördüm. Pop müzik şu an yolunu bulamadığı için çaresiz.