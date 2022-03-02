"İZ KALABİLİR' DEDİLER"

Etkinliğe ayağı sargılı bir şekilde katılan Yener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz aylarda ayak parmağı kırılan ünlü şarkıcı, iki gün önce evde talihsiz bir kaza daha yaşadığını ifade etti. Hande Yener, konuya ilişki şu açıklamayı yaptı:

Bir sakatlık yaşıyorum, yine bir kaza... Evde kedim çayı devirdi. Bir anda kendimi acilde buldum. Maalesef ikinci derece yanık var. 'İz kalabilir' dediler ama şimdilik sürekli pansumana gidiyorum. İlerleyen süreçte göreceğiz bakalım, ne olacak? Bugün bir işlem daha yapıldı, deriyi soydular. Bugün yeniden olmuş gibi tekrar bir acı çektim. O yüzdende bu şekilde geldim.