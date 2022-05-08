Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hande Yener: Ben hak ettiğim değeri her zaman yaşıyorum!

Dün akşam dinleyicileriyle bir araya gelen şarkıcı Hande Yener, kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret farklılığının kendi sektöründe de olduğunu ifade etti. Ünlü popçu, "Bizim sektörde popülerlik ve daha az popülerlik gibi bir durum var. Performans sanatçıları bambaşka bir boyutta insanlar için, ben de bunlardan biriyim. O yüzden ben hak ettiğim değeri her zaman yaşıyorum" dedi

08.05.2022 - 10:38 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Yener, dün akşam Küçükçekmece'de sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Yener, "Dünya starları ve bir de siz böyle çok tarz giyiniyorsunuz. Bu tarzı Madonna'ya benzettik. Siz neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

    Ünlü popçu, "Biraz çılgınlığı seviyorum, ruhuma göre giyinince de sahneyi çok etkiliyor kostüm. Ne kadar özgürseniz o kadar sahnenizi, yaptığınız işi etkiliyor. Rahat olması da önemli ama ruhunuzu ve tarzınızı yansıtması da önemli. Çünkü sahne de bizim hayal dünyamız. O yüzden son zamanlardaki spekülasyonlar bizim yaptığımız işi basitleştiriyor. Hepimizin emeği var. Fiziğimizi hazır tutuyoruz sadece kostümlerimizi değil ve çok ciddi ekipler var arkamızda." şeklinde konuştu.

  • "BİRBİRİMİZİ SOĞUTMAYA GEREK YOK"

    49 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sözlerini şöylesürdürdü:

    Bu konular hakkında son kez burada konuşmak istiyorum. Özellikle kadın solistlerle ilgili bizler özgürlüğümüzü hem hayal dünyamızda hem de sahnemizde yaşamak istiyoruz, bu bizim en doğal hakkımız ve beraberinde sevenlerimizle güzel buluşmalar yaşıyoruz. Bunun üzerine çok fazla konuşup ortalığı kaynatmaya, ülkeyi ikiye bölmeye gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden hepimize başarılar diliyorum, hepimiz sahnede güzel olalım. Her zaman seyircilerime karşı saygılı ve hazırlıklıyız. 22 yıldır sahnedeyim ve birçok meslektaşım da sahnede. O yüzden böyle yanlış anlaşılmalara sebep olup, birbirimizi soğutmaya gerek yok.

  • "BU İŞTE ÖNEMLİ OLAN VERDİĞİMİZ EMEK"

    Kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret farklılığının kendi sektöründe olduğuna da değinen Yener, "Aslında popülerlik ve daha az popülerlik gibi bir durum var bizim sektörde. Bir de performans sanatçıları zaten bambaşka bir boyutta insanlar için, ben de bunlardan biriyim. O yüzden ben hak ettiğim değeri her zaman yaşıyorum, çok büyük kalabalıklara konser veriyorum. Bu işte önemli olan verdiğimiz emek." dedi.

  • "AMERİKA TURNESİ BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

    Yakında bir Amerika turnesi yapacağını berlirten Hande Yener, "Heyecanlıyım, eyalet eyalet gezeceğiz. Dün yeni bir klip çektim. Farklı bir tarz benim için; okumalarım, kostümler, klipteki duruş, her şey değişti. Burada iki üç konserim daha var sonra Amerikaya gidiyorum. Daha önce seyahate gitmiştim fakat konser yapmamıştım. Bu ilk olacak, çok heyecanlıyım. Bilet satışları sold out (tükendi) oldu. Önce New York, Virginia, Miami sonra tekrar New York. O arada da bol bol çekim yapacağız. Çok çılgın bir ekiple gidiyorum. Enerjiler yüksek. Daha sonra yeni parçayı hazırlayacağız ve yaza başlayacağız." şeklinde konuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.