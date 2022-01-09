Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Yener, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı. Yener, yılbaşında Belarus'ta İbrahim Tatlıses ile aynı sahneyi paylaşmasıyla ilgili "Çok güzeldi, konser de yılbaşı da çok güzel geçti. Sonrasında döndük hemen test falan olduk, korktuk 'Acaba bir şey oldu mu?' diye." şeklinde konuştu.