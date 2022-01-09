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Hande Yener: Armut dalında güzeldir

Şarkıcı Hande Yener, dün akşam Etiler'deki bir mekanda dinleyicileriyle bir araya geldi. Yener, son dönemde sanatçıların sahne kıyafetleriyle gündeme gelmesiyle ilgili, "O zaman ben özlü bir söz ile geceyi bitireyim, 'Armut dalında güzeldir' diyorum." ifadelerini kullandı

09.01.2022 - 12:41 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Yener, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı. Yener, yılbaşında Belarus'ta İbrahim Tatlıses ile aynı sahneyi paylaşmasıyla ilgili "Çok güzeldi, konser de yılbaşı da çok güzel geçti. Sonrasında döndük hemen test falan olduk, korktuk 'Acaba bir şey oldu mu?' diye." şeklinde konuştu.

  • "İBRAHİM BEY BENİ KORKUTTU"

    Ünlü popçu, Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlattığını açıklamasıyla ilgili de "İbrahim Bey beni korkuttu pozitif çıkınca, ben de hemen bir test yaptım neyseki benim negatif çıktı. Koronavirüssüz bugünlere geldim. Bakalım bu kışı da atlatırsak tamamen kurtulacağız gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

  • "ARMUT DALINDA GÜZELDİR"

    Yener, son dönemde sahne kıyafetlerinin tartışıldığı ve bazı sanatçıların "Önceden ses ön planda olurdu şimdi ise kıyafetler..." şeklindeki açıklamaları hatırlatılınca "O zaman ben özlü bir söz ile geceyi bitireyim, 'Armut dalında güzeldir' diyorum." şeklinde konuşarak gülümsedi.

  • "ATİYE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM"

    Şarkıcı, Atiye'nin "Pop müzik bitmişti onu kurtarmaya geldim." açıklamasına ise "Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandıktan sonra oradan ayrıldı. 

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