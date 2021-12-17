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Hande Yener, 2021'i hamamda kapattı!

Hande Yener, "Olmazsan Olmaz" şarkısı için hamamda objektif karşısına geçti. Ünlü şarkıcının klip çekimlerinde kullandığı 3 bin USD'lik (yaklaşık 50 bin TL) swarovski saç ise dudak uçuklattı

17.12.2021 - 15:12 | Güncelleme: ABONE OL
Hande Yener, 2021'i hamamda kapattı!
2021'i hamamda kapattı!
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HABERTURK.COM

Ünlü popçu Hande Yener, rapçi Tepki ile featuring yaptığı "Olmazsan Olmaz" şarkısının klip çekimlerinde Selim Akar'ın objektifine hamamda poz vererek, 2021 yılının en ikonik kapanışını yaptı.

Kendisi için özel olarak hazırlanan 3 bin USD'lik (yaklaşık 50 bin TL) swarovski saç ile verdiği bu pozlar, 2021 yılının en ikonik pozu olarak hafızalarda yer aldı. Hande Yener X Tepki, "Olmazsan Olmaz" şarkısını bugün İstanbul'daki bir mekanda tanıtacak.

KANSERİ ATLATTI

Öte yandan Yener, SHOW TV'ye verdiği röportajda, artık çok değiştiğini, bu değişimin nedeninin bir yıl önce geçirdiği meme kanseri olduğunu söylemişti.

Yener, yedi saat süren bir operasyon sonucu kurtulduğu meme kanserini bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giderek öğrendiğini dile getirmişti.

"ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Ünlü şarkıcı, “Öleceğimi sandım. Erken teşhisin hayat kurtardığını bu süreçte öğrendim. Kemoterapi dahi görmeden atlattım hastalığı. Altı ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her temiz rapor çıktığında evde çığlıklarla kutlama yapıyoruz.” demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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