Oyuncu Hande Soral, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde yakın bir arkadaşı ile buluşan Soral'ın elindeki senaryo ise dikkatlerden kaçmadı.

Yeni bir sinema filmine başlayacağını söyleyen Soral, "Önümüzdeki hafta Kıbrıs'ta çekimlerimiz başlıyor. Elimde gördüğünüz de filmimizin senaryosu. Yoğun bir şekilde çalışmalara başladık. Nasipse önümüzdeki yıl inşallah vizyonda olacağız" açıklamasında bulundu.