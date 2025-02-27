Hande Soral: İsmail'i görünce şarkı söyletin
Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile evli olan, Ali adında bir oğlu bulunan Hande Soral, eşinin sesinin güzel olduğunu söyledi ve gazetecilere "Onu görünce mutlaka şarkı söyletin" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Sultan Bestekârlar Konseri gerçekleşti. Etkinliğe; Buçe Buse Kahraman ve Hande Soral gibi ünlü isimler katıldı.Buçe Buse Kahraman
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Soral, etkinlikten keyif aldığını ifade ederek, eşi İsmail Demirci'nin de sesinin çok güzel olduğunu söyledi.Hande Soral
Hande Soral, gazetecilere esprili bir şekilde; "Onu görünce mutlaka şarkı söyletin” tavsiyesinde bulundu.İsmail Demirci - Hande Soral çifti ve çocukları Ali