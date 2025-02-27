Hande Soral: İsmail'i görünce şarkı söyletin

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Sultan Bestekârlar Konseri gerçekleşti. Etkinliğe; Buçe Buse Kahraman ve Hande Soral gibi ünlü isimler katıldı.

Buçe Buse Kahraman

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Soral, etkinlikten keyif aldığını ifade ederek, eşi İsmail Demirci'nin de sesinin çok güzel olduğunu söyledi.

Hande Soral

Hande Soral, gazetecilere esprili bir şekilde; "Onu görünce mutlaka şarkı söyletin” tavsiyesinde bulundu.

İsmail Demirci - Hande Soral çifti ve çocukları Ali