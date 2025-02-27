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        Haberler Magazin Hande Soral: İsmail'i görünce şarkı söyletin - Magazin haberleri

        Hande Soral: İsmail'i görünce şarkı söyletin

        Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile evli olan, Ali adında bir oğlu bulunan Hande Soral, eşinin sesinin güzel olduğunu söyledi ve gazetecilere "Onu görünce mutlaka şarkı söyletin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:59
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        "Onu görünce şarkı söyletin"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Sultan Bestekârlar Konseri gerçekleşti. Etkinliğe; Buçe Buse Kahraman ve Hande Soral gibi ünlü isimler katıldı.

        Buçe Buse Kahraman
        Buçe Buse Kahraman

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Soral, etkinlikten keyif aldığını ifade ederek, eşi İsmail Demirci'nin de sesinin çok güzel olduğunu söyledi.

        Hande Soral
        Hande Soral

        Hande Soral, gazetecilere esprili bir şekilde; "Onu görünce mutlaka şarkı söyletin” tavsiyesinde bulundu.

        İsmail Demirci - Hande Soral çifti ve çocukları Ali
        İsmail Demirci - Hande Soral çifti ve çocukları Ali
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        #Hande Soral
        #İsmail Demirci

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