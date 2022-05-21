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Hande Soral'dan hamilelik pozları! - Magazin haberleri

Hande Soral'dan hamilelik pozları

Oğlu Ali'yi kucağına almak için gün sayan oyuncu Hande Soral, objektif karşısına geçti

21.05.2022 - 09:55 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Soral ile Demirci'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

  • ALİ DEMİRCİ GELİYOR

    Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.

  • Ardından aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, oğlu olacağını ve Ali ismini vereceklerini, "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurmuştu.

  • "ALİ DOĞANA KADAR BU SERİ"

    Oğlu Ali'yi kucağına almak için gün sayan Hande Soral, son olarak beyaz elbisesiyle verdiği pozları gözler önüne serdi. Stüdyoda objektif karşısına geçen oyuncu, gönderisine; "Ali doğana kadar bu seri" notunu düştü.

  • Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Soral'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Bensu Soral da ablasına "Ah bir melek ve bir melek daha" yorumunu yaptı.

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