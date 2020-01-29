29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gamze Erçel ile Caner Yıldırım geçtiğimiz yıl nisan ayında nikah masasına oturdu. Çiftin kızları Aylin Mavi, geçtiğimiz ay dünyaya geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Gamze Erçel, annelik deneyimlerini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
Mutlu evlilikleri süren çiftten Erçel, bu kez doğum videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Ablasını bir an olsun yalnız bırakmayan Hande Erçel'in yeğeninin kordonunu kestiği anlar objektiflere yansıdı. Gamze Erçel, o anları şu not ile takipçileriyle paylaştı:
"HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ"
O günün ne kadar çabuk geldiğine, ne ara bittiğine ve bugün üzerinden neredeyse bir buçuk ay geçtiğine hala inanamadığım gün... Hayatımın en özel günü anne olduğum, aile olduğum gün...
"YORGUNLUKTAN ESER KALMADIĞI O ANLAR..."
Hangi anını anlatsam bilmiyorum ama her dakikasını dişimi sıkarak atlattığım koca bir 40 saatin sonunda kızımı, eşimin elleriyle göğsüme yatırıp o sıcaklığını hissetmemle acıdan, yorgunluktan eserin kalmadığı o anlar hayatımın en değerli dakikalarıydı...
"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Yanımdan hiç ayrılmayan bana destek olan güç veren ama zaman zaman uyuyakalan eşim, hiç konuşmadan sadece yanımda olmasıyla desteğini hissettiğim kardeşim ve tüm aileme, normal hatta suda doğumu o kadar çok istememe rağmen yaklaşık 30 saatten sonra 'Ben yapamayacağım artık, dayanamıyorum. Pes ediyorum, sezaryen istiyorum!' feryatlarımı o güzel ilgisi ve motivasyonuyla dindiren, bir dakika uyku uyumayan canım ebeme, başından beri sonsuz güven duyduğum, doğum için en doğal yöntemleri seçen, aklımdaki tüm soru işaretlerini yok eden sevgili hocama çok çok teşekkür ediyorum.
"ŞU AN UYURKEN ONU İZLİYORUM"
İyi ki varsınız. Bu satırları yazmadan önce minnokumu emzirip, uyuttum. Şu an uyurken onu izliyorum ve 'İyi ki doğurmuşum, ne de güzel doğurmuşum' diyorum...
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